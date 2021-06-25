KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Brüksel Ofisi'nde bir araya geldi.

TSİ 12.30 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Tatar, KKTC Brüksel Temsilciliğinde, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yapacak.

Öte yandan Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önce AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in görüşme daveti üzerine, dün sabah Brüksel'e gitmişti.