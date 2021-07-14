Cumhurbaşkanı Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.
Kıbrıs'ta 1821'de Rumlar tarafından Osmanlı yönetimine karşı yapılan ayaklanma girişimin, 1931 Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) isyanı ve 1963 Kanlı Noel saldırılarının ana hedefinin Kıbrıs Türklerini yok edip, Ada'nın Yunanistan'a ilhak edilmesi olduğunu hatırlatan Tatar, "Kanlı Noel saldırıları sonucunda Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden darbe ve silah zoruyla dışlanırken, bu Cumhuriyet, Rum devletine dönüştürülmüş ve Ada'yı Yunanistan'a ilhak için büyük bir adım atılmıştı ama ne var ki Kıbrıs Türk halkının TMT öncülüğünde ve ana vatan Türkiye'nin desteğiyle verdiği mücadele sonrasında Rum-Yunan ikilisinin bu hedefi hayal olurken, 15 Temmuz 1974 tarihinde yeni bir darbe girişimi gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Tatar, Yunanistan'daki askeri cuntanın desteğiyle Enosis'i zamana yayarak gerçekleştirmeye çalışan Makarios yönetimine karşı gerçekleşen faşist darbenin hedefinin, Kıbrıs'ın hemen Yunanistan'a ilhakını sağlamak olduğunu hatırlattı.
Bu kanlı darbede yüzlerce Rum'un öldürüldüğünü, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı hazırlıklarının da yoğunlaştığını ve Enosis tehlikesinin kapıya dayandığını anımsatan Tatar, bu büyük tehlikenin farkında olan Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'yla bunu önlediğini, tüm Kıbrıs'a da barış ve huzuru getirdiğini vurguladı.
Tatar, "Barış Harekatı sonrasında Yunan cunta yönetimi yıkılırken, Yunanistan'a da demokrasi geldi. Yunan halkı da bunu Türkiye'ye borçludur." ifadelerini kullandı.
"DARBE KALKIŞMASI TÜRK HALKI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARI TARAFINDA BASTIRILDI"
15 Temmuz'da gerçekleşen bir diğer faşist darbe girişiminin de Türkiye'yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından desteklenen FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe kalkışması olduğuna değinen Tatar, şöyle devam etti:
"Ana vatan Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren bu darbe kalkışmasının karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin yanında yer almıştır. 5'inci yıl dönümünde bu faşist darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, darbeye karşı direnişte şehit düşenleri rahmetle anar, gazileri saygıyla selamlarım."
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