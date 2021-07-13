KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de gazilerle buluştu

Tarsus ilçesindeki Nusret Mayın Gemisi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'ndaki etkinlikte Kıbrıs muharip gazileriyle bir araya gelen Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile her zaman gönülleri ve kaderlerinin beraber olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk halkını, "Büyük Türkiye'nin bir bakıma Doğu Akdeniz'in serhat bekçisi." şeklinde tanımlayan Tatar, "Millet, bayrak sevgisiyle bütün bunlar, bizleri pekiştiren, bir arada tutan, dolayısıyla büyük ve güçlü millet olmanın en büyük özelliğidir. Bu hissiyatla yolumuza devam etmek en büyük gücümüzdür. Bu özellikleri sizlerle paylaşmak, bu gururu yaşamak benim için milli şeref ve haysiyettir." ifadelerini kullandı.
Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'de düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını anımsatarak, "20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıslı Türkler için en önemli tarihtir çünkü o gün Kıbrıslı Türkler tekrar özgürlüğe, bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmuştur. O günden bugüne artık KKTC çatısı altında Kıbrıs Türk halkı onurlu bir yaşama devam etmektedir. Bunu biz Türkiye'nin desteğiyle başardık." diye konuştu.
Kıbrıs'ta "federasyon" temelli bir anlaşmaya karşı olduklarını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:
"Gelinen aşamada KKTC'nin ne kadar önemli, değerli olduğu görülmüştür. Zamanında yapılan birtakım girişimler ve elde edilen başarılarla Doğu Akdeniz'in hak ve çıkarlarımızın korunmasında devletimize sahip çıkmak, yaşatmak ve artık bu federasyon masalına bir 'dur' demektir çünkü artık onun defteri kapanmıştır. Federasyon temelinde bir anlaşma için 50 yıldır görüşmeler sürüyor ama benim Cumhurbaşkanı olmam dolayısıyla artık o defter kapanmıştır."
- "Kıbrıslı Rumlar hiçbir zaman eşitlik temelinde bir anlaşmaya 'evet' dememişlerdir"
Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'tan tamamen çekilmesinin, Türk ulusunun hak ve çıkarlarına olumsuz yansıyacağını anlatarak, şöyle konuştu:
"Kıbrıslı Rumlar bizim iyi niyetimize rağmen hiçbir zaman eşitlik temelinde bir anlaşmaya 'evet' dememişlerdir. Onların bütün niyeti, federasyon çatısı altında Türkiye'nin adadan çıkması, Türk askerinin adadan çekilmesi ve tamamıyla Türkiye'nin üye olmadığı o Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ı bir bütün olarak almaktı. Tezgah ve oyun buydu. Ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tabii ki bu oyuna 'dur' dedim çünkü gerek milletvekilliği gerekse de başbakanlık dönemimde siyasi anlayış olarak her zaman iki devleti savundum."
Tatar, egemen ve bağımsız iki devleti savunduklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman ilişkiler içerisinde, sözleşmelerle, anlaşmalarla Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarımızın savunulmasında ve korunmasında egemen bir Türk devletinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya tabii ki sözler yetmez. Kıbrıs'ta eğer bir anlaşma olacaksa iki ayrı egemen ve eşit, dolayısıyla da iki ayrı bağımsız devlet esasına göre olmak durumundadır." dedi.
Bu siyasetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin de desteklediğini, Kıbrıs Türk halkının da egemen ve eşitliğe dayalı bir anlaşma beklediğini belirten Tatar, şunları ifade etti:
"Bir anlaşma durumunda KKTC'de uygulanmakta olan ambargo, izolasyon ve kısıtlamaların kalkması ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının bir ölçüde rahatlaması beklenmektedir. Ben Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e her zaman şunu söyledim; siz zannetmeyiniz ki bize ekonomik vaatlerle, rüşvetlerle, dolayısıyla da ekonomi uğruna siyasi geleceğimizi ipotek altına alacaksınız. Kıbrıs Türk halkı, hiçbir zaman egemenliğini içermeyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü kapsamayan bir anlaşmaya, bir empoze, dayatma anlaşmasına 'evet' demeyecektir."
- "Kıbrıs Türk halkı eşitlik ve egemenlik temelinde bir anlaşmaya vardır"
Tatar, Kıbrıs için büyük bedeller ödendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu, milli ve ulusal bir davadır. Milli ve ulusal bir davanın savunulmasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır, yaşanıyor da ama Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti için büyük bedeller ödemiştir, bundan sonra da gerekirse yine bedeller ödemeye hazırdır çünkü bu, milletin beklentisidir. Millet demek vatan, bayrak, yürek demektir. Dolayısıyla milli birliğimiz için Türkiye ile Kıbrıs'ta büyük fedakarlıklar ve özverilerde bulunduk. Bundan sonra da bu bedelleri ödemeye devam edebiliriz. Yeter ki dünya bizim iyi niyetimizi görsün, görebilsin. Kıbrıs Türk halkı her zaman eşitlik ve egemenlik temelinde bir anlaşmaya vardır. Bu uğurda her zaman Türkiye yanımızda, arkamızda olmuştur."
Vali Ali ihsan Su da Kıbrıs'ta şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.
Konuşmaların ardından Tatar, şehitler anısına fidan diktikten sonra Nusret Mayın Gemisi önünde gazilerle fotoğraf çektirdi.
Tatar, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'nin de yer aldığı programın ardından, Kırkkaşık Bedesteni, Kubat Paşa Medresesi ve Makam-ı Danyal Camisi'ni ziyaret etti. Tatar, Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklarla da sohbet etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!