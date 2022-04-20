KKTC'de Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.