KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan selefi Akıncı'ya tepki

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölge halkına geçmiş olsun ziyaretinin ardından Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Konya'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
AA'nın haberine göre; Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantının başında, Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına katılışı ve KKTC'nin kuruluşuna kadarki süreyi özetleyen Tatar, Kıbrıs Rum kesimi ile Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, 50 yıldır Ada'da federasyon kurmaya yönelik yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının, sadece zaman kaybına dönüştüğünü ve sonuçsuz kaldığını belirtti.
Bundan sonraki evrede politik olarak sadece iki devletli, iki toplumlu, egemenlik üzerine kurulu bağımsız bir devlet üzerine odaklandıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Benim Cumhurbaşkanı olmamla yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında buna sık sık değinmiştir. Ne demiştir? 'Sayın Tatar ile yeni bir dönem başlamıştır, Kıbrıs'ta bir tarih yazılmıştır. 50 yıldır Kıbrıs'ta bir federasyon bulma çalışmaları boşa çıkmıştır.' dedi. Ben bir kez daha Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türkü her zaman Türkiye'nin desteği ile var olmuştur. Bizim atalarımız aynı atalardır. Şu anda da söylediğimiz, Kıbrıs'ta federal temele dayalı bir ortaklıktan ziyade egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletli iş birliği ile bir anlaşmanın olacağını hep birlikte vurgulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ada'da Türk askerlerinin varlığının, barışın garantisi olduğunu vurguladı. Tatar, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, nisan ayındaki Cenevre görüşmeleri öncesinde, kendisi için sarf ettiği "Ankara'nın papağanı" sözlerine karşılık, "Türkiye'ye biz vefa borçluyuz. Benim muhaliflerim var başta Akıncı, her gün bir şeyler söyler. Tatar kimdir? Tatar, ona göre Ankara'nın papağanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir? Boş bir hedef. Benim hedefim; ana vatanın desteğiyle Kıbrıs halkına daha fazla refah mutluluk, güvenli bir gelecek vermek için uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmasını "Doğu Akdeniz'de onurlu bir siyaset yapıyoruz" diyerek bitiren Tatar, bundan sonra da Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Esin Kara ile Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.
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