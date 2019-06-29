29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası'nın düzenlediği 3. Emlakçılık Eğitim Semineri'nin açılışına katılan Başbakan Ersin Tatar, çarpıcı açıklamalar yaptı. Girne'de yer alan seminerin açılışında konuşan Tatar, KKTC'nin bir Türk vatanı olduğunu, o bakımdan bu bölgede istikrarın sağlanması için Türk hükumeti ile iyi ilişkiler içinde çalıştıklarını ve çalışacaklarını vurguladı.
Başbakan Tatar, son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükümetinin duruşunun, KKTC'nin giderek güçlendiğini ortaya koyduğuna işaret etti.
"KKTC'Yİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Son yıllarda bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülkedeki gelişmelerin kendisine umut verdiğini vurgulayan Başbakan Tatar, "Biz KKTC'yi daha da güçlendireceğiz. KKTC ekonomisi geliştikçe, mallar evler, daireler, her türlü yatırım değer bulacaktır. KKTC'ye yatırıma devam edin" dedi.
"KKTC'DE TAPULAR DEVLETİN TAPUSU"
"Türk malı- Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC'dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır" şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC'de tapuların devletin tapusu olduğunu, devletin tapusunun da sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı.
"KAPALI MARAŞ TÜRK TAPUSU"
Kapalı Maraş açıklamalarını yaptıktan sonra Türkiye'den üst makamlardan bazı kişilerin KKTC'ye geldiğini, gerçekten de Maraş'ın Türk tapusu olduğunu ilk defa burada söylemek istediğini vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878'de ada İngiliz'e kiralandıktan sonra, İngiliz'in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye, ona rağmen mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum'a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş'ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız"
Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, "Gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız" dedi.
"KKTC'YE GÜVENİN"
"KKTC'ye güvenin" mesajı veren Başbakan Tatar, Rum tarafı ve dünyanın başka yerlerine bakıldığında, KKTC'nin dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu söyledi. KKTC gibi bir yerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, KKTC'nin yolları, yatırımları, limanları, hava limanları, bütün doğal güzellikleri ile gelişeceğini ve yatırım yapılacak bir yer olduğunu kaydetti.
Başbakan Tatar, KKTC'ye yatırım yapılmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Açıklamaların ardından Osmanlı geleneklerine göre bir ülkede en iyi sanatkara giydirilen Ahi Baba Paltosu Başbakan Ersin Tatar'a giydirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!