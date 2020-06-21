KKTC Başbakanı Tatar: "İkinci bir görev değişikliği söz konusu değildir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, bakan değişikliği ve basında yer alan birtakım haberlerle ilgili açıklamada bulundu.
Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek "Söz konusu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'na benim tarafımdan imzalanmış tek bir bakanın değişimi ile ilgili yazılı beyanat ulaştırılmıştır; o da Turizm Bakanlığındaki görev değişimi ile ilgilidir. Bunun dışında yaşananlar bir Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki özel istişarelerdir ve kanaatimce bunların basınla paylaşılması siyasi etikle bağdaşmamıştır." ifadelerini kullandı.
UBP'de bakan olarak görev yapabilecek geniş bir milletvekili kadrosunun söz konusu olduğunu ancak Bakanlar Kurulunun sayısının sınırlı olduğuna işaret eden Tatar, herkesin bakan olma ve ülkeye daha etkin konumlarda hizmet etme arzusunu anlayışla karşıladığını ve takdir ettiğini vurguladı.
- "Esas olan yararlı hizmetler sunabilmektir"
Tatar, hiçbir arkadaşına bu bağlamda bir serzeniş, eleştiri ya da tavrının asla söz konusu olmadığını ve olmayacağını belirtti.
Başbakan Tatar, şunları kaydetti:
"Esas olan; ülkeye nerede ve hangi görevde, hangi noktada olursak olalım iyi niyetle, dürüstçe, doğrulardan ayrılmadan yararlı hizmetler sunabilmektir. Ben tüm UBP'lilerin bu görüşte olduğunu biliyorum, görüyorum. Yürekten inanıyorum ki UBP tabanı ve tüm yönetim kadroları, milletvekilleri, bakanları ile oynanmak istenen çirkin oyunlara gelmeyecek, halka, vatana hizmeti her şeyin üstünde tutarak devletimizi, birlik beraberlik içinde, insanımızı çok daha güzel günlere başarı ile taşıyacaktır."
KKTC'de 19 Haziran'da Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Ünal Üstel'in yerine Girne Milletvekili Kutlu Evren getirilmişti.
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