KKTC Başbakanı Tatar'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'nin ortak bildirisine tepki:

AA

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa'nın dün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayımladıkları ortak bildiriye tepki gösterdi.

Söz konusu ülkelerin ortak bildiri yayımlayarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını eleştirmelerinin, gerçekçilik ve iş birliği anlayışından uzak, çağ dışı ve düşmanca bir yaklaşım olduğunu belirten Tatar, "Tüm dünya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken bazı güçlerle onların bölgemizdeki uzantıları, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etme planlarını sinsi bir şekilde ileri götürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Tatar, Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası bulunmayan Fransa ile BAE'nin Yunanistan, GKRY ve Mısır'la bir araya gelerek Türkiye ve KKTC aleyhtarı ortak bildiri yayınlamalarının kötü niyetli planlarının bir unsuru olduğunu vurguladı.

- "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hakkı vardır"

"Kimileri, Türkiye bölgedeki çıkar hesaplarını bozdukça düşmanlık dozunu artırmaktadır ama bunun ne kendilerine ne de bölgeye bir faydası yoktur." değerlendirmesinde bulunan Tatar, yapılması gerekenin iş birliği yoluna gidilmesi ve Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin bölgedeki haklarının göz ardı edilmemesi olduğunu ifade etti.

Tatar, şunları kaydetti:

"Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz konusunda yapmaları gereken, Türkiye ve KKTC ile art niyetsiz diyaloğa girmeleridir. Şu bilinmelidir ki; Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hakkı vardır ve bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek, Anavatan Türkiye'nin desteğiyle haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

- Libya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı yapılmıştı

Ortak yayımlanan bildiride, Mısır, BAE, Yunanistan, GKRY ve Fransa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sivil can kayıplarına yol açan saldırılarına değinmeden "Libya'daki taraflara ateşkes çağrısı" yapılmıştı.

Söz konusu ülkeler arasında siyasi istişarelerin yoğunlaştırılmasının önemine işaret edilen bildiride, "Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmanmasından ve sürekli provokatif eylemlerden derin kaygı duyulduğu" ifade edilmişti.