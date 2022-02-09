KKTC Başbakanı Sucuoğlu'dan koalisyon görüşmeleri

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Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, bu kapsamda ilk ziyaretini Yeniden Doğuş Partisine (YDP) yaptı.

Görüşmenin ardından konuşan Sucuoğlu, YDP ile ilk görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedefliyoruz. Genel anlamda kendilerinin (YDP) ve partimizin görüşleri dinlendi. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde başlıklar halinde neler murat ettiğimizi, ülke ekonomisinin durumunu değerlendirdik." dedi.

Sucuoğlu, erken seçimin Mecliste yaşanan nisap sorunu nedeniyle yapıldığına işaret ederek, nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istediklerini söyledi.

YDP ile görüşmelerin değerlendirileceğini belirten Sucuoğlu, en kısa sürede yeniden bir araya gelineceğini söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, iki partinin de hassasiyetlerini dile getirdiğini anlattı.

"Kurulacak olan hükümet hem sayısal olarak yeterli olmalı hem de uyum içinde çalışmalı." diyen Arıklı, reformlar yapılabilmesi için güçlü bir hükümetin kurulmasında büyük fayda olacağını kaydetti.

İKİNCİ ZİYARET DP'YE

Sucuoğlu başkanlığındaki heyet, ikinci ziyaretini Demokrat Partiye (DP) yaptı. Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, DP heyeti ile hükümete ilişkin karşılıklı görüşlerini sunduklarını belirterek, sunulan görüşlerin değerlendirilmesinin ardından cuma ve cumartesi günü tekrardan bir görüşme yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Toplantının "oldukça olumlu" geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, gelecek 5 yıllık sürede istikrarlı bir hükümetin olması için iyi niyet ve güvenin olması gerektiğinin altını çizdi.