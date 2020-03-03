03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” Konferansına katılmak üzere kente geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Kayseri Kalesi önünde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa tarafından karşılanan Tatar, kaleyi gezerek bilgiler aldı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TSK tarafından İdlib’e yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Operasyonu ile ilgili sorulan bir soruya, “Kıbrıs’ta bunları merakla izliyoruz. Türk ordusuna, Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. Bütün duamız onlarla. Türkiye’ye yapılan bu saldırıları ve terör örgütlerini kınıyoruz. Önemli olan 2 ülkemizin güvenliği, Türk milletinin bekasıdır. Bu coğrafyada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bizim de selametimiz için, barış ve huzurumuz için Türkiye’nin güçlü olması lazım. Dolayısıyla bütün dualarımız Türkiye iledir. Şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bizde Kıbrıs’ta çok üzüldük, çok acı çektik. Onların ailelerine, sevenlerine ve Türk ulusuna baş sağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Bu uzun vadeli bir mücadeledir. Türk milleti de bu mücadelesini yapmaktadır. Kıbrıs’ta da bir mücadele vardır. Tarihten gelen haklarımızın korunması adına, mavi vatanda, Doğu Akdeniz’de haklarımızın korunması için hep birlikte hareket etmemiz gerekir. Çünkü uluslararası ve ulusal menfaatler söz konusudur. O yüzden biz her zaman Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmek, bu coğrafyadaki haklarımızı korumak, haliyle hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye’nin o bölgede refahını, güvenliğini ve geleceğini koruyabilmek için ciddi adımlar atmamız gerekmektedir. Dolayısıyla son zamanlar Doğu Akdeniz’deki bir takım hareketler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir takım iddiaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşleri doğrultusunda yapılan hamleler ve son olarak Libya ile yapılan anlaşma Doğu Akdeniz’deki haklarımızın daha da perçinlenmesi için çok önemli adımlardır. Bütün bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakından izliyoruz. Türkiye ile yaptığımız birtakım anlaşmalar ve ona göre protokoller haliyle haklarımızın korunması için ciddi ciddi siyaset geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.
"BENİM SİYASETİM, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEK"
Bir gazetecinin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlerini hatırlatması üzerine Tatar, şunları söyledi:
“Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardır. O da adaydır, bende adayım. Dolayısıyla bütün bunları halk değerlendirecektir. Benim siyasetim her zaman Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye Cumhuriyeti iyi ilişkiler içerisinde olmaktır. Türkiye her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında olmuştur.”
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