KKM'de erime sürüyor
KKM hesaplarında 15 Aralık haftasında 18.7 milyar liralık düşüş yaşandı
Giriş: 21.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:21
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftasına girdi. BDDK 15 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 682 milyar 242 milyon lira oldu.
15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.
KKM 17 haftadır düşüşte (milyon TL):