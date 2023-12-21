KKM'de erime sürüyor

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftasına girdi. BDDK 15 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 682 milyar 242 milyon lira oldu.

15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.

KKM 17 haftadır düşüşte (milyon TL):

Hafta KKM Değişim 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296