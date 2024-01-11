KKM'de düşüş yeniden hızlandı

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2024'ün ilk haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş yeniden hızlandı.

BDDK 5 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 458 milyon lira oldu.

5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 49 milyar 896 milyon lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı.

Hafta KKM (milyar TL) Değişim (milyar TL) 5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09 29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65 22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34 15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44 8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46 1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53 24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73 3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44 27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93

Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 20. haftasına girerken Merkez Bankası'nın sene başı itibarıyla attığı adımın da etkisi görüldü.

Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.