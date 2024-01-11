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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş yeniden hızlandı - Para Haberleri

        KKM'de düşüş yeniden hızlandı

        KKM hesaplarında 5 Ocak haftasında 48.9 milyar lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:17
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        KKM'de düşüş yeniden hızlandı
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        2024'ün ilk haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş yeniden hızlandı.

        BDDK 5 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 576 milyar 458 milyon lira oldu.

        5 Ocak haftasında KKM hesaplarında 49 milyar 896 milyon lira ile 7 haftanın en hızlı düşüşü yaşandı.

        Hafta KKM (milyar TL) Değişim (milyar TL)
        5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09
        29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65
        22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34
        15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44
        8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46
        1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53
        24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99
        17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98
        10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73
        3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44
        27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45
        20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00
        13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93

        Böylece KKM'deki aralıksız düşüş 20. haftasına girerken Merkez Bankası'nın sene başı itibarıyla attığı adımın da etkisi görüldü.

        Merkez Bankası'nın aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmıyor. Mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vadesi dolunca yenilenmiyor.

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