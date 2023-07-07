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        KKM'de döviz dönüşümü uygulaması uzatıldı

        Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 31 Mart'tan 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:33
        KKM'de döviz dönüşümü uygulaması uzatıldı
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        "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.

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