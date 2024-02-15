KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 9 haftanın en yavaş düşüşü yaşandı. BDDK 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

9 Şubat haftasında KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira düşüş yaşandı. 2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.546 -44.063 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.504 5.01.2024 2.576.458 -49.896 29.12.2023 2.626.354 -25.478 22.12.2023 2.651.832 -30.410 15.12.2023 2.682.242 -18.698 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.343 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.880 3.11.2023 2.921.668 -86.218 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.175 -85.512 13.10.2023 3.155.687 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.326 -20.327 25.08.2023 3.368.653 -39.296

Düşüş yavaşlasa da KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.

TOPLAM MEVDUATTA DÜŞÜŞ

Bu arada TCMB verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat da 9 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 2 milyar 73 milyon 144 bin lira gerileyerek 15 trilyon 277 milyar 796 milyon 991 bin lira oldu. Böylece toplam mevduatta 2 hafta üst üste düşüş kaydedildi. Bir önceki hafta da sektördeki toplam mevduat 207 milyar 97 milyon 721 bin lira azalmıştı.

9 Şubat haftasında TL cinsi mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 0.32 düşüşle 8 trilyon 636 milyar 912 milyon 535 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0.36 artışla 6 trilyon 16 milyar 469 milyon 491 bin lira oldu.

YURT İÇİ YERLEŞİKLER DÖVİZ ALDI

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 208 milyar 101 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 747 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 9 Şubat itibarıyla 31 milyon dolarlık artış görüldü.