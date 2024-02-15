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        Haberler Ekonomi Para KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü - Para Haberleri

        KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü

        Geçen hafta KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira ile son 9 haftanın en yavaş düşüşü kaydedildi. TL cinsi mevduatta düşüş kaydedilirken, yabancı para cinsi mevduatlar yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesaplarında geçen hafta 31 milyon dolarlık artış gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:59
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        KKM'de 9 haftanın en yavaş düşüşü
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        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 9 haftanın en yavaş düşüşü yaşandı. BDDK 9 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 367 milyar 722 milyon lira oldu.

        9 Şubat haftasında KKM hesaplarında 14 milyar 766 milyon lira düşüş yaşandı. 2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş kaydedilmişti.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.546 -44.063
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.504
        5.01.2024 2.576.458 -49.896
        29.12.2023 2.626.354 -25.478
        22.12.2023 2.651.832 -30.410
        15.12.2023 2.682.242 -18.698
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.343 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.880
        3.11.2023 2.921.668 -86.218
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.175 -85.512
        13.10.2023 3.155.687 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.326 -20.327
        25.08.2023 3.368.653 -39.296

        Düşüş yavaşlasa da KKM'deki aralıksız gerileme 25. haftasına girdi. Söz konusu dönemde toplam düşüş 1 trilyon 40 milyar 226 milyon lirayı buldu.

        TCMB geçen ağustos ayından bu yana KKM'den çıkışı teşvik edecek adımlar atarken bunun en önemlilerinden birisine sene başında imza attı. Buna göre, bankalara 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açmama talimatı verildi. Bu tarihten itibaren vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilenmesine son verildi.

        TOPLAM MEVDUATTA DÜŞÜŞ

        Bu arada TCMB verilerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat da 9 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 2 milyar 73 milyon 144 bin lira gerileyerek 15 trilyon 277 milyar 796 milyon 991 bin lira oldu. Böylece toplam mevduatta 2 hafta üst üste düşüş kaydedildi. Bir önceki hafta da sektördeki toplam mevduat 207 milyar 97 milyon 721 bin lira azalmıştı.

        9 Şubat haftasında TL cinsi mevduat bir önceki haftaya göre yüzde 0.32 düşüşle 8 trilyon 636 milyar 912 milyon 535 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0.36 artışla 6 trilyon 16 milyar 469 milyon 491 bin lira oldu.

        YURT İÇİ YERLEŞİKLER DÖVİZ ALDI

        Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 208 milyar 101 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 747 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 9 Şubat itibarıyla 31 milyon dolarlık artış görüldü.

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