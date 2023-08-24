KKM'de 7 haftanın en düşük artışı
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 18 Ağustos haftasında 50 milyar 240 milyon lira artarak 3 trilyon 407 milyar 948 milyon lira oldu. Söz konusu haftada KKM'de son 7 haftanın en düşük artışı kaydedildi
BDDK 18 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 407 milyar 948 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.
18 Ağustos haftasında KKM hesaplarında 50 milyar 240 milyon liralık artış yaşandı. KKM'deki artış devam etse de bir hafta önceki 75 milyar 337 milyon liralık ve iki hafta önceki 149 milyar 903 milyon liralık artışların ardından büyüme hızında yavaşlama kaydedilmiş oldu.
18 Ağustos haftasında KKM'de son 7 haftanın en düşük büyümesi yaşandı.
BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat (bankalararası hariç) 18 Ağustos haftasında 12 trilyon 987 milyar 253 milyon liraya yükseldi. Mevduatlarda söz konusu haftada 138 milyar liralık artış yaşandı. Toplam mevduatta KKM'nin payı yüzde 26.2 oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla yabancı para cinsi mevduatlar ise 5 trilyon 432 milyar 886 milyon lira oldu. KKM ve döviz cinsi mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı böylece yüzde 68.07 olarak kayıtlara geçti.
SON KARAR HENÜZ VERİLERE YANSIMADI
Son olarak 20 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası vadesi gelen KKM hesaplarının standart Türk Lirası (TL) hesaplarına dönüştürülmesi için bankalara hedef verdi. Dönüşüm hedefleri tutturulamazsa bankalar devlet tahvili alma zorunluluğu getirildi.
Kararla sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.
Bu kararla bankaların KKM vadesi dolan müşterilerini TL mevduata yönlendirmesi hedeflenirken, kararın etkili olup olmadığı gelecek haftadan itibaren yayımlanacak verilerde anlaşılmaya başlanacak.