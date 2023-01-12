KKM'de 3 haftalık düşüş 95.4 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 6 Ocak haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. 45 milyar 293 milyon liralık düşüşle 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya geriledi. Böylece KKM hesaplarında 3 haftadır devam eden düşüş toplam 95 milyar 390 milyon lirayı buldu.
ZİRVEDEN DÜŞÜŞ 104 MİLYAR TL
30 Aralık haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık, yani yüzde 3.27'lik düşüş yaşanmıştı. Bu hem oran hem de miktar olarak KKM'deki en sert düşüş olarak kayıtlara geçmişti. KKM'de zirve 11 Kasım haftasında 1 trilyon 474 milyar 441 milyon TL ile görülmüştü.
Son açıklanan verilere göre zirveden bu yana KKM'de yaklaşık 2 ayda 104 milyar 432 milyon TL düşüş yaşanmış oldu.
KKM hesaplarının seyri:
DÖVİZ MEVDUATI ARTTI
KKM'de düşüş yaşanırken döviz mevduatlarında yükseliş yaşandığı görüldü. 6 Ocak haftasında pariteden arındırılmış biçimde yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 3.2 milyar dolar yükseldi. Bu artışın 679 milyon doları gerçek kişilerden kalanı ise tüzel kişilerden geldi.
KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor.
Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Bu sebeple kurun yatay seyretmesi durumunda KKM'nin cazibesi düşüyor.
BİR YIL UZATILDI
Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.
HAZİNE'DEN 91.6 MİLYAR TL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kasım ayında gerçekleştirdiği bütçe sunumunda KKM hesaplarına söz konusu tarih itibarıyla yaklaşık 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.