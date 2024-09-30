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        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyesi 51.1 milyar dolara geriledi - Para Haberleri

        KKM bakiyesi 51.1 milyar dolara geriledi

        Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar geriledi. TL Kur Korumalı Mevduat stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü. Böylece toplam KKM bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolara düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:48
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        KKM bakiyesi 51.1 milyar dolara geriledi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 51,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

        TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

        Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ağustosta 6,1 milyar dolar gerileyerek 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi.

        Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,8 milyar dolar düşüşle 41,1 milyar dolardan 37,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,3 milyar dolar azalarak 16 milyar dolardan 13,7 milyar dolara geriledi.

        Türk lirası KKM stok bakiyesi de ağustosta 4 milyar lira azalışla 7,9 milyar liradan 3,9 milyar liraya düştü.

        Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 51,1 milyar dolar olduğuna işaret etti.

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