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KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

08.06.2020 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS
AA

SİVAS (AA) - Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31),vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Selvi’nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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