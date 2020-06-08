KKKA şüphesiyle ölüm - SİVAS

SİVAS (AA) - Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan Bilal Selvi (31),vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaklaşık 3 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Selvi, anestezi yoğun bakım servisinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Selvi’nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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