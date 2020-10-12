KKK darbe davasında duruşmalar yarın tekrar başlayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlere ilişkin açılan 132 sanıklı davanın görülmesine yarın yeniden başlanacak.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla yarın devam edilecek.
Eski tuğgeneraller Erhan Caha, Adem Boduroğlu ve Ali Rıza Çağlar'ın da sanıkları arasında bulunduğu davanın, eylülde verilen araya kadar görülen duruşmalarında sanıkların büyük bölümü esas hakkındaki savunmasını tamamlamıştı.
Ekim boyunca görülmesi planlanan duruşmalarda, henüz savunma yapmayan 23 sanığın esasa ilişkin savunmasını yapması bekleniyor.
Yarınki duruşmada sanık eski albay Atilla Tanrıver'in savunması alınacak.
- Davanın geçmişi
Darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 150 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve mahkemenin iddianameyi kabulü sonrası 150 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz 2017'de başlanmıştı.
Yargılama devam ederken aralarında dönemin KKK Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de bulunduğu 8 sanığın dosyaları ayrılmış, sanık sayısı 142'ye düşmüştü.
Davanın 22 Kasım 2019'daki celsesinde ise Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklamış, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.
Sanıkların 17'sinin "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, 2'sinin ise FETÖ üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Savcı mütalaasında 12 sanık hakkında beraat, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını, daha önce "Anayasa'yı ihlal" suçundan başka davalarda ceza alan 5 sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını istenmişti.
Mahkeme, 19 Ağustos'taki ara kararında aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının mevcut davadan ayrılarak yargılanmalarının başka dava dosyasından sürdürülmesini kararlaştırmıştı.
Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından alıkonulmasına ilişkin davada yargılanan ve Yargıtay tarafından dosyaları bozulan eski albaylar Erkan Erol ile Mahmut Gündoğdu'nun dosyalarının mevcut dava ile birleştirilmesi kararı sonrası davadaki sanık sayısı 132 olmuştu.
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