KKDF kesintisi sıfırlandı

Banka ve finans şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) sağladığı kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranı sıfır olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."