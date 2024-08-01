Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kızlarına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan baba cinsel organını kesti | Son dakika haberleri

        Kızlarına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan baba cinsel organını kesti

        Zonguldak'ta kızlarından birinin 18 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası 15 ve 17 yaşındaki iki kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ergin A., cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede cinsel organı geri dikilen Ergin A., tedavisi sonrası cezaevine geri gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızlarına cinsel istismarda bulunup hamile bırakan baba cinsel organını kesti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta 18 Temmuz'da Ergin A.'nın 17 yaşındaki kızının Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğu belirlendi.

        Kız çocuğu ifadesinde, babası Ergin A.'nın 2-3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        Ergin A.'nın 15 yaşındaki diğer kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

        İki kızının ifadeleri sonrası Ergin A. köydeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ORGANI YENİDEN DİKİLDİ

        Yaklaşık 1 hafta Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ergin A., 25 Temmuz'da kesici alet ile cinsel organını kesti. Cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ergin A. ve kestiği cinsel organı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastanede tedavi altına alınan Ergin A.'nın jandarmaya verdiği ifadede, organını kendisinin kestiğini, kimseden zarar görmediğini anlattığı öğrenildi. Bir gözünde geçmişten gelen görme engeli bulunan Ergin A.'nın cinsel organı dikilerek taburcu edildi. Ergin A. yeniden cezaevine gönderildi. Öte yandan çocuklar devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli süreç sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #cinsel istismar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Habertürk Anasayfa