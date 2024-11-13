"Kızlara neden bakıyorsun" diyerek bıçakladı: 1 yaralı | Son dakika haberleri

"Kızlara neden bakıyorsun" diyerek bıçakladı: 1 yaralı | Son dakika haberleri

Muğla'daki olay, Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ölüdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde C.S. isimli şahıs, "Kızlara neden bakıyorsun" S.S. isimli gençle tartışmaya başladı.

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Kısa sürede büyüyen tartışma sonunda C.S. çıkardığı bıçakla S.S.'ye saldırdı. Kanlar içinde kalan genç, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan C.S. ise kısa sürede Fethiye Kaymakamlık binası yakınlarında bulunan bir taksi durağı yakınında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.