Kızkalesi'ne gelen turistler, Kanlıdivane Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulacak

Geçmişi, milattan önce 3. yüzyıla dayanan, obruk etrafındaki ana yerleşim alanında kesme taştan yapılmış bazilikalar, caddeler, kaya mezarları, zeytinyağı atölyesi ve sarnıçların yer aldığı Kanlıdivane Antik Kenti için tanıtım çalışması başlatıldı.
Antik kent, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'ne gelecek yerli ve yabancılara günübirlik turlarla gezdirilecek.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) normalleşme süreci kapsamında turistler için belediye olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Kentin tanıtımına çok büyük önem verdiklerini ifade eden Tollu, Kanlıdivane Antik Kenti'nin çevresinde belediyeye ait güzergahlarda gerekli düzenleme ve temizlik yapıldığını belirtti.
Tollu, ilçedeki yerleşik 141 bin nüfusun yaz aylarında 700 binlere ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Kanlıdivane Antik Kenti'nin ortasındaki obruk 12 metrekarelik bir alanda yer alıyor ve genişliği 413 metre. Özellikle orada eskiden suçluların zindana atıldığı ve cezalandırılmak için aslanlara yem edildiği süreçlerden bahsedilir. Kanlıdivane'nin antik bir kent olmasının yanında liman özelliği de var. Özellikle bölgede bulanan sedir ağaçlarından elde edilen gemilerle buradaki limandan zeytinyağı ticareti yapılırdı, burası bir dönemin zeytinyağı üssüydü."
- "Burada sadece deniz, kum ve güneş turizmi yapmıyoruz"
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan da bölgede deniz turizminin yanı sıra kültür turlarının da büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.
Kanlıdivane Antik Kenti ile Kızkalesi arasında otomobil ve otobüsle 15 dakikalık bir mesafe olduğunu belirten Çalışkan, burayı yerli ve yabancı turistlerin daha çok ziyaret etmesi için çalıştıklarını aktardı.
Çalışkan, bölgede kültür turlarına ağırlık vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz burada sadece deniz, kum ve güneş turizmi yapmıyoruz. Kanlıdivane Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti ve Cennet Cehennem obrukları gibi burada birçok ören yerimiz mevcut. İşletmeciler olarak bölgemize gelen turistleri, ören yerlerine götürüp gezdireceğiz. Özellikle yabancı turistler, tarihi yerleri ziyaret etmeyi çok seviyor. Kanlıdivane Antik Kenti bunlardan birisi."
Düzenleyecekleri kültür turlarıyla yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanacaklarını söyleyen Çalışkan, Kovid-19 ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı Kızkalesi'ne herkesi beklediklerini ve bölgeye gelecek misafirlerin de aynı özeni göstererek maske ve el dezenfektanı kullanmalarını önemle rica ettiklerini sözlerine ekledi.
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