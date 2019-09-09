Kızının Oltu ilçesinde yapılacak düğününe katılmak için yola çıkan Turgut Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet, Erzurum-Ardahan kara yolu Yayla Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan biri ağır 6 kişi de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.Kazayı duyduktan sonra düğün hazırlıklarını bırakarak olay yerine gelen Arslan'ın kızı Merve Arslan, hayatını kaybeden babasının başında gözyaşı döktü.Kapanan kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.