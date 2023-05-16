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Tatvan'da kızını silahla vuran baba yaşamına son verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kızını silahla vuran baba, daha sonra yaşamına son verdi. Ağır yaralı olan kızın hastanedeki tedavisi sürüyor

Giriş: 16.05.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kızını vuran baba yaşamına son verdi
İHA

Bitlis'te kızını silahla vuran baba, aynı silahla yaşamına son verdi.

İHA'nın haberine göre, Tatvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba M.G., henüz bilinmeyen bir nedenle önce kızı F.Ö.'yü ardından da kendini silahla vurdu.

Evden gelen silah sesine koşan aile sakinleri ve komşular, baba M.G. ve kızı F.Ö.'yü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba M.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır şekilde yaralan F.Ö. ise, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

*Fotoğraf: AA

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