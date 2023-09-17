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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını taciz edeni öldüren sanığa "indirim" - Güncel son haberler

        Kızını taciz edeni öldüren sanığa "haksız tahrik" indirimi

        Nevşehir'de kızına cep telefonundan mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilaver Akçay'ın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, Akçay'ın cezasında "haksız tahrik" indirimi uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:13
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        Kızını taciz edeni öldüren sanığa "indirim"
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        Nevşehir'de, kızını taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) öldüren Dilaver Akçay'ın (56) cezasında "haksız tahrik" indirimi uygulandı.

        Olay, geçen yıl 5 Eylül'de saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı.

        ÖNCE VURULDU SONRA BOĞAZI KESİLDİ

        Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN İDDİANAME

        Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, tutuklanarak cezaevine konuldu. Akçay hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

        DURUŞMADA SON SÖZLERİ SORULDU

        Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dilaver Akçay hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Akçay, "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım" dedi.

        MAHKEMEDEN "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ

        Mahkeme heyeti, sanık Dilaver Akçay'ı, "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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