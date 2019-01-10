Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kızını okul servis aracına bıraktıktan sonra eve dönen bir kadına köpekler saldırdı. Geçen hafta cuma günü de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan liseli 2 öğrenciden Mehmet Özer yaşamını yitirirken, diğeri ise yaralanmıştı.

İHA'nın haberine göre, Boztepe ilçesi Çevirme köyünde kızını okula götürmek üzere servise bindiren Sabahat Karaman, eve dönüş yolunda köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlıklar üzerine komşusu tarafından kurtarılan Karaman, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Buradaki tedavisi tamamlanan Karaman, ileri tetkik ve tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

'9 KÖPEKTEN SONRASINI SAYAMADIM'

Başında ve vücudunun farklı yerlerinde derin yaralar oluşan Sebahat Karaman'ın bir yıl önce de aynı yerde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi. Karaman'ı köpeklerden kurtaran Yunus Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. Sebahat Teyze'yi köpekler yıktı herhalde diyerek bana haber verdi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat Teyze'yi hastaneye getirdik" dedi.