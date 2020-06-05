Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Emine Avcıoğlu'nun hazırladığı iddianamede, Harun Yıldız'ın 6 Şubat 2020'de kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk'un Kargın bölgesinde tabancayla öldürdüğü anımsatıldı.
İfadesine yer verilen Harun Yıldız, internetten müstehcen videolar izlediğini, bu esnada kızı Şeyma'ya ait olduğunu düşündüğü uygunsuz görüntülere denk geldiğini iddia etti.
Bu durumu kimseyle paylaşmadan birkaç gün beklediğini kaydeden Yıldız, olay günü alkol aldıktan sonra kızını dershaneden alarak Kargın mevkisine gittiğini belirtti.
Burada söz konusu görüntüleri sorduğu kızının durumu kabul etmediğini anlatan Yıldız, "Kızıma ısrarla bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana 'Ben böyle bir şey yapmadım.' dedi. Ancak kafasını önüne eğerek ağlamaya başladı ve 'Baba sus, baba sus.' diyerek karşılık verdi." ifadelerini kullandı.
Kızının söylediklerine ikna olmadığını savunan baba Yıldız, tabancayla defalarca ateş ederek kızını öldürdüğünü ifade etti.
Otopsi raporunda, Şeyma Yıldız'ın vücudunda 9 mermi girişi tespit edildiği belirtildi.
- Görüntüler Şeyma'ya ait değil
Dijital veri inceleme raporuna göre, baba ve kızına ait telefonlarda, Şeyma Yıldız'a ait uygunsuz içerikte video bulunmadı.
Şeyma Yıldız'a ait telefonda yapılan ayrıntılı incelemede ise hiçbir şekilde başkasından gelen ya da başkasına gönderilen uygunsuz video ve fotoğraf tespit edilmedi.
Yine sanığın ifadesinde, "kuzenine veya arkadaşına yardımcı olan Şeyma" ifadeleriyle arama yaptığı esnada kızına ait olduğunu iddia ettiği görüntülerin çıktığı iddiası üzerine, söz konusu kelimelerle yapılan aramada ulaşılan görüntülerdeki kişinin Şeyma olmadığı ve "hiçbir şekilde ona benzemediği" belirlendi.
İddianamede, Harun Yıldız'ın, "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçunu işlediği, bu nedenle "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırılması talep edildi.
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