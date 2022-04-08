Kızını öldüren babaya 20 yıl hapis cezası

Kayseri'de annesini darbeden kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık B.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ş.K'nin annesi H.K, kardeşleri H.K. ve B.K, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık B.K. ise önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtti.
EŞİ CEZA ALMASINI İSTEMEDİ
Sanık avukatı Emre Ayan ise esasa ilişkin savunmasında, maktulün ailesine karşı sürekli agresif ve saldırgan bir tutum takındığını, olay günü de kavga ettiği annesini ilk defa darbettiğini öne sürdü. Sanığın anne-kız arasındaki kavgayı ayırmak için araya girdiğini, kızının saldırgan bir şekilde üzerine gelmesi üzerine cebindeki çakıyı çıkararak durdurmak amaçlı bir kez salladığını iddia eden Ayan, maktulün atar damarına gelen bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.
Maktul Ş.K'nin annesi H.K. ise eşinin ceza almasını istemediğini ifade etti. Çocukları H.K. ve B.K. de babalarından şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.
Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan B.K. (63), 15 Kasım 2021'de annesini darbettiği için tartıştığı kızı Ş.T'yi (40) bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
#video#760724
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!