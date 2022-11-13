Kızını katleden eski damadına "Kes yalanı" tepkisi

Zonguldak'ta, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldüren Emrah Yankın'ın (30), tutuklu yargılandığı davada "Kazayla öldürdüm" savunmasına acılı anne, "Kes yalanı" diye bağırarak tepki gösterdi.
Olay, 16 Eylül 2021´de Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı. Kısa süre sonra Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyünde yakalanıp gözaltına alınan Emrah Yankın tutuklandı.
Emrah Yankın hakkında, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından dava açıldı. Emniyet ve savcılık ifadelerinde, "3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum" diyen Emrah Yankın, ilk duruşmada ifadesini, "3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyorum" diye değiştirdi.
ACILI ANNEDEN SAVUNMASINA TEPKİ
Davaya Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yankın, Gülten Yankın'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Emrah Yankın mahkemedeki savunmasında, "En başından beri söylüyorum. Olay kazayla oldu, kasten herhangi bir eylemde bulunmadım" dedi. Bu sırada Cemile A. önündeki masaya vurarak, "Kes yalanı" diye bağırarak tepki gösterdi.
"HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ İSTEDİ
Mahkeme başkanı, salonda düzenin sağlanması için uyarılarda bulundu. Emrah Yankın, "Yaptığım için çok pişmanım. Ceza verilmemesini, verilecekse de haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.
"KIZIMI ALNINDAN NASIL KAZAYLA VURUYOR"
Sanığın ifadelerine karşı söz verilen Cemile A., "'Yanlışlıkla vurdum' diyor ya, kızımı alnından nasıl kazayla vuruyor? 'Kaza' diyor Hakim Bey, bu askerlik etmiş birisi. Sürekli domuz avına gidiyor. Kızım benimle yaşarken benden 2 ay boşanma davası açılması için müsaade istedi. Meğerse kızımı öldürmek için plan yapıyormuş" dedi.
Gülten Yankın'ın babası Cemil A. ise, "Sanık kızımı takip etmiş, yalnız bir anında yakalayıp öldürmüştür" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Emrah Yankın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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