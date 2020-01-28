Kızını GPS ile takip edip öldüren baba ve eşi boşandı

AA

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl yaşanan korkunç olayda, Mustafa Ali Yılmaz boşanma aşamasındaki eşinin adresini belirlemek amacıyla, GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ın (28) otomobilini aracıyla çarparak durdurdu.

Yılmaz, ardından da kızını tabancayla katletti. Olayın ardından da acılı anne Gülden Yılmaz, bir an önce boşanmak için feryat etti. Bugün ise boşanma davasının sonuçlandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre, İzmir 4. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Gülden Yılmaz'ın avukatı, mevcut delillerin toplandığını belirterek, "Davalı koca müşterek çocuğunu canavarca öldürmüştür. Tarafların bir araya gelmesi mümkün değildir. Evlilik birliği ortadan kalkmıştır. Tarafların ivedilikle boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz." dedi.

Pınar Melli de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını dile getirerek, boşanmaya karar verilmesini talep etti. Hakim, davanın kabulüne ve tarafların boşanmasına karar verdi.