Kızına tecavüz eden üç kişiden birini öldüren anne hakkındaki cinayet suçlaması düşürüldü

Güney Afrika'da kızına tecavüzle suçlanan üç kişiden birini öldüren, ikisini de ağır yaralayan kadın hakkındaki cinayet suçlaması düşürüldü. Yaralanan iki kişi 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı cinsel saldırı kurbanı olduğu için adı açıklanmayan 57 yaşındaki kadın, kararın açıklanmasından sonra "Aynı şeyi benim çocuklarım da yapsaydı, cezalandırılmalarını isterdim" dedi.

Tecavüz davası ülkede bir yılı aşkın bir süredir kamuoyu tarafından yakından izleniyordu.

'Kızıma aslanlar saldırsaydı da aynısını yapardım'

Savcılık belgelerine göre 1 Eylül 2017'de Swartwater kasabasında yaşanan olay şöyle gelişti:

Komşusunun haber vermesinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla yaklaşık 3 kilometre koşarak 27 yaşındaki kızının tecavüze uğradığı boş evi bulan kadın, adamlardan birini öldürdü. Kadın, kızına sırayla tecavüz ettiği belirtilen ve çıplak halde kaçmaya çalışan diğer iki adamı da ağır yaraladı.

Kadın hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Ancak sosyal medyada kadının yargılanması girişimi tepki gördü.

Kadına avukat tutmak için başlatılan yardım kampanyasında 12 bin dolardan fazla para toplandı.

Daha sonra iki avukat ücretsiz olarak kadının savunmasını üstlendi.

Savcılık tepkiler üzerine "Kızıma aslanlar saldırsaydı da aynısı yapardım, her anne aynısı yapardı" dediği için "Aslan anne" olarak anılmaya başlanan kadın hakkındaki suçlamaları geri çekti.

Kadının olaydan önce birkaç kez polisi aradığı ancak yardım çağrısına yanıt alamadığı için kızını kurtarmaya gittiği bildiriliyor.