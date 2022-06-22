'Kızın fotoğrafını çekti' iddiasına meydan dayağı!

İHA

Van'da yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsın 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiği iddiası vatandaşları sokağa döktü. İddia üzerine sokakta toplanan vatandaşlar, şahsı darbetti.

Darp anları cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kalabalığın arasından kaçıp, bir iş yerine sığınan şahıs, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"21 Haziran 2022 tarihi saat 20.30 sıralarında ilimiz İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ülkemize pasaport kullanarak turist olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 15 yaşlarında bir şahsı fotoğrafladığını düşünen vatandaşlar tarafından darp edilmiştir. Görevlilerimizce yakalanarak hastaneye intikal ettirilen şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır."