AA

Kovid-19'u yenen gastroenteroloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sami Evirgen, AA muhabirine, hastalığa yakalanma süreci hakkında bilgi verdi.

Bir hastanın mide kanaması rahatsızlığı ile geldiği için acil müdahale etmeleri gerektiğini belirten Evirgen, "Mide kanaması dışında herhangi bir şikayeti veya belirtisi yoktu. Yaptığımız tetkikler neticesinde mide kanseri teşhisi koyduk. Çektiğimiz tomografide de akciğerde Kovid-19 ile uyumlu tutulum saptanması üzerine Kovid-19 polikliniğine sevk ettik." diye konuştu.

Doktorların hastayı ön planda tuttuğunu dile getiren Evirgen, "Özellikle acil vakalarla ilgilenen hekimler, hastası iyi olsun, başka bir şey düşünmez. Biz de hastayı ön planda tutup derdine derman olalım dedik. Tedbir noktasında gevşeklik göstermiş olabiliriz ama hastanın o anki durumuyla ilgili bir refleks." ifadesini kullandı.

Bu olaydan birkaç gün sonra kendisinde de semptomlar oluşmaya başladığını anlatan Evirgen, "Başlarda güçsüzlüğüm yoktu ama Kovid testi pozitif geldi. Çocuklarıma, eşime ve diğer hastalara bulaşmasın diye hemen izolasyona girdim. Bu süre zarfında bulunduğum odadan hiç dışarı çıkmadım. Zorlu bir süreçti ama bu hastalığın insanlara yayılmaması için bu fedakarlığı yapmamız gerekiyor." dedi.

- "Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk"

Hastalık süresince ağrıları olduğunu aktaran Evirgen, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında boğaz ağrım gerilese de eklem ağrıları ve ishal başladı. Kendi evimde, odamızda izolasyona girdim. Bu sürecin en zor taraflarından biri yalnızlık. 6-7 yaşında bir kızım var. Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk. Sarılarak birbirimize sevgimizi göstermek istiyorduk ama kendimizi tuttuk, sabrettik. Ne ona ne de diğer aile bireylerine bulaşmadan atlattık. Testim negatif geldiğinde 3 çocuğum da sanki milli piyango çıkmış ya da başka bir şey olmuş gibi sevinçle sarılmak için kapıma geldi. Ben, 'İlk negatif olması bir şey göstermiyor ancak ikinci negatiften sonra sarılabiliriz' dedim. İkinci negatiften sonra birbirimize sarılabildik. İnsanların sevdiklerine sarılamaması, onlara uzak olması çok zor bir şey."

İnsanlardan kurallara uymalarını isteyen Evirgen, şunları kaydetti:

"Maske takmamak, sosyal mesafeye veya tedbirlere uyulmaması, güvenlik güçleriyle tartışmaları doktorların motivasyonunu bozuyor. Herkes birbirinin hakkına saygı duymalı, vebal altına girmemeli. Bu mikrobu benim gibi çok ağır olmadan atlatabilirsiniz ama bir başkası hayatını kaybedebilir. İnsanlar kendini düşünmüyorsa başkalarını düşünmeli. Siz bir yerde bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz, bir yandan da arkanızdan bunu yıkmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu, insanların motivasyonunu bozar."

Evirgen, halsizliğinin devam etmesine rağmen iyileşmesinin ardından insanlara yardımcı olabilmek için hemen görevinin başına döndüğünü sözlerine ekledi.

- "Eşiniz, çocuğunuz kapının diğer tarafında ama onu göremiyorsunuz"

Aynı hastanede göz hastalıkları uzmanı olan Dr. Efe Koyun ise hastalığa yakalandığında semptom göstermediğini söyledi.

Testi pozitif çıkınca eşi ve çocuğuna da test yapıldığını, onlarda hastalık çıkmadığını belirten Koyun, "Bunun üzerine hemen izolasyona geçtim. Bir odada yalnız kalıyorsunuz, eşiniz, çocuğunuz kapının diğer tarafında ama onu göremiyorsunuz. Çocuğunuz kucağınıza gelmek istiyor, alamıyorsunuz, ona sarılıp öpmek istiyorsunuz, öpemiyorsunuz." diye konuştu.

Herkesi duyarlı olmaları konusunda uyaran Koyun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana bir şey olmaz, beni etkilemez' dememek lazım. Hiçbir semptom göstermese bile yalnız kalmak, ailenizden uzak durmak oldukça zor. Bu işi ciddiye almak lazım. Çok fazla insan hayatını kaybetti, çok fazla insan hastanelerde tedavi görüyor."