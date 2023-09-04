"Kızımla ilişkin var" deyip boğazından bıçakladı!

Adana'da Otogarı'nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'yı (25) darp ettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı.

DHA'nın haberine göre esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı´nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı.

Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KANLAR İÇİNDE KALDI, ŞOKA GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yere yatırdıkları şüpheliyi güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı.