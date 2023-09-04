Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kızımla ilişkin var" deyip boğazından bıçakladı! - Günün Haberleri

        Kızıyla ilişki iddiasıyla dövüp, bıçakla boğazından yaraladı

        Adana'da bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu söylediği genci boğazından bıçakladı. Yaralanan Ulaş A. hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kızımla ilişkin var" deyip boğazından bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Otogarı'nda bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A.'yı (25) darp ettikten sonra bıçakla boğazından yaraladı.

        DHA'nın haberine göre esnafın kurtardığı ağır yaralı Ulaş A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı´nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı.

        Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        KANLAR İÇİNDE KALDI, ŞOKA GİRDİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri yere yatırdıkları şüpheliyi güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı.

        Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralı Ulaş A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Ulaş A.'yı namus meselesi yüzünden bıçakladığını öne süren şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        Ağır koku şikayetinin ardından 7 firmaya ceza yağdı!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Habertürk Anasayfa