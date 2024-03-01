Drew Barrymore: Kızım, Playboy'a poz vermemi yüzüme vuruyor
Drew Barrymore, kendi adını taşıyan talk show programında Christina Aguilera ile sohbet etti. Barrymore, sohbet sırasında geçmişteki Playboy çalışmalarının, ebeveynlik hayatında kendisine musallat olduğunu itiraf etti
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"KIZIM GÖBEĞİ AÇIK TİŞÖRT GİYMEK İSTİYOR"
'50 First Dates', 'The Stand-In' ve 'The World's Best' gibi yapımların yıldızı Drew Barrymore, 2012'de Will Kopelman ile evlenmiş ve 2016'da boşananmışlardı.
Bu evlilikten iki cocuğu olan Barrymore, kızı Olive Barrymore Kopelman'ın giymesine izin verdiği kıyafetlere ilgili Christina Aguilera ile yaptığı sohbette, 'Playboy' dergisiyle olan geçmişi, kızı tarafından kullanıldığını itiraf etti. Aguilera'ya; "Kızım göbeği açık tişört giymek istiyor" diyen Drew Barrymore, "Ben 'Hayır' diyorum, o da 'Sen Playboy'un kapağındaydın' diyor.
Christina Aguilera'nın olaya yanıtı ise; "Yine de bunu söylemesine bayıldım" şeklinde oldu. "Bunun olacağını, kasık kısmı açık pantolon giydiğim gün biliyordum" diye devam eden ünlü oyuncu; "Bir gün ben de böyle diyeceğimi biliyorum. Çünkü benim kızım da göbeği açık tişört giymek istiyor. Ve ben sadece, 'Bunu aşağı çekebilir miyiz?' diyeceğimi düşünüyorum. Kendimi bunu yaparken görebiliyorum" diye ekledi.
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"BUNU OLACAĞINI BİLİYORDUM"
Christina Aguilera ise sohbeti sırasında kızına kendini nasıl özgürce ifade edebileceğini öğretmeye kararlı olduğunu dile getirdi. Aguilera; "Geriye dönüp baktığımızda, ister kasık kısmı açık pantolonlara isterse de 'Playboy'a kapak olmana, o zamanlar kendimizi ve bizim için en iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi ifade ediyorduk. Ve bu güçlendiriciydi. Bunu başkası için yapmadık. Ve sonra 'Bunu bir erkek için yapıyorsun' gibi pek çok etiket ve yargı geliyor. Ama bunu kendi kafalarındaki hikayeye göre uyduruyorlar" dedi. Aguilera, daha sonra cümlelerine şöyle devam etti; "Kadın olmak ve vücudunuzla sizi iyi ya da kadınsı hissettiren her şeyi kucaklamak güçlendirici bir şey. Ancak bunu kucaklayabilmek kendin için yaptığın bir şey" diye belirtti.
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Drew Barrymore 1995'teki Playboy kapağında, markanın amblemi olan siyah tavşanlı beyaz bir tişört ve dantelli pembe iç çamaşırıyla yer almıştı. Saçları sarıya boyanmış ve kısaydı ayrıca yandan ayrılmış ve taşlı bir tokayla tutturulmuştu. O dönemde Barrymore, 19 yaşındaydı.
Drew Barrymore, dergi için yapılan çekimlerin her dakikasından keyif aldığını söyledi. Barrymore, aralık ayında da Natalie Portman'a Playboy kapağı hakkında konuşmuş ve 19 yaşında dergi için çekim yapma kararını savunmuştu. "Gücümü geri alıyordum" demişti.
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"HİÇ PİŞMANLIĞIM YOKTU"
Drew Barrymore, "Playboy'a poz verirken harika zaman geçirmiştim, eğlendim ve hiçbir pişmanlığım yoktu, gerçekten sevmiştim ama daha sonra çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum" diye belirtti.
Fotoğraflar: Avalon, Backgrid UK