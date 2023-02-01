İkinci sete etkili başlayan VakıfBank, setin ortalarında farkı 6 sayıya (9-15) kadar çıkardı. VakıfBank, hücumda ve savunmada iyi oynadığı ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Ustanova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 8 Şubat Çarşamba günü sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren VakıfBank, üçüncü seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.