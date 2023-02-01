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Kızılyıldız - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 3-0 yendi. Bu sonuçla 4'üncü galibiyeti alan sarı-siyahlılar, son maçlar öncesinde gruptaki liderliğini korudu.

Giriş: 01.02.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kızılyıldız - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 3-0 yendi.

Bu sonuçla 4'üncü galibiyeti alan sarı-siyahlılar, son maçlar öncesinde gruptaki liderliğini sürdürdü.

Ustanova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti VakıfBank 25-23 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan VakıfBank, setin ortalarında farkı 6 sayıya (9-15) kadar çıkardı. VakıfBank, hücumda ve savunmada iyi oynadığı ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren VakıfBank, üçüncü seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın oyuncusu VakıfBank'ın milli smaçörü Derya Cebecioğlu seçildi.

VakıfBank, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 8 Şubat Çarşamba günü sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek.

SALON: Ustanova Sportski Centar

HAKEMLER: Roy Bensimon, Tudor Pop

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD: Jelena Stojic 9, Katerina Canak 2, Ana Yilian Cleger Abel 11, Ana Zivojinovic 8, Isidora Rodic 3, Aleksandra Cirovic 2, Sanja Durdevic (L), Tara Taubner 6, Bozica Markovic 1

VAKIFBANK: Kübra Akman 2, Cansu Özbay, Kara Bajema 10, Chiaka Ogbogu 13, Paola Egonu 9, Derya Cebecioğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay 2, Aleksia Karutasu 8, Bahar Akbay 4

SETLER: 23-25, 18-25, 18-25

SÜRE: (26', 23', 25')

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