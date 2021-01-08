Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan),Fernando Rocha (Portekiz),Robert Vyklicky (Çekya)

Kızılyıldız mts: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic

Fenerbahçe Beko: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-53