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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kızılyıldız FB basketbol maçı canlı yayın - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'deki 8. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Çift maç haftasının ilk gününün son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, köklü Sırbistan ekibi Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Belgrad'da oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin takım kadrosuna dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:08
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        • 1

          Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı için artık geri sayıma geçildi. THY EuroLeague'de bu yıl çıktığı ilk 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, puan durumunda 3. sırada yer alıyor. İşte, bu akşamın son karşılaşması olacak Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı hakkında detaylar...

        • 2

          KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

          Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak.

          Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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