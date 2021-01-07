Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? - FB basket maçı ne zaman, saa

Euroleague'de 18. hafta heyecanı Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 21:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 18. hafta maçı olan Kızılyıldız Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 21:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA, SERİ PEŞİNDE

Ligde 17 maçta 7 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 15 maçta 5 galibiyet elde edebildi.

Son olarak 17. haftada evinde Asvel'i konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 81-59mağlup etti.