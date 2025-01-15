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        Haberler Bilgi Spor Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Kızılyıldız'a konuk oluyor. Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basket maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 00:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:18
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        • 1

          Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında Alba Berlin’i 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini alarak bir maç eksiği ile 4. sırada yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız ise EuroLeague'de, 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 3

          KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

          Belgrad Arena’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO THY AVRUPA LİGİ İSTATİSTİKLERİ

          THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

          Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

          Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.

        • 5

          Geçmiş karşılaşmalar:

          2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız

          2023-24 - Normal sezon - Kızılyıldız 87-56 Fenerbahçe Beko

          2022-23 - Normal sezon - Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko

          2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 93-79 Kızılyıldız

          2021-22 - Normal sezon - Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko

          2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

          2020-21 - Normal sezon - Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko

          2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

          2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız

          2019-20 - Normal sezon - Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko

          2017-18 - Normal sezon - Kızılyıldız 63 - 80 Fenerbahçe Doğuş

          2017-18 - Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 - 56 Kızılyıldız

          2016-17 - Normal sezon - Kızılyıldız 75 - 73 Fenerbahçe

          2016-17 - Normal sezon – Fenerbahçe 87 - 72 Kızılyıldız

          2015-16 - Top 16 - Fenerbahçe 72 - 65 Kızılyıldız

          2015-16 - Top 16 - Kızılyıldız 65 - 88 Fenerbahçe

          2015-16 - Normal sezon - Fenerbahçe 79 - 61 Kızılyıldız

          2015-16 - Normal sezon - Kızılyıldız 60 - 74 Fenerbahçe

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