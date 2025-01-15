Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında Alba Berlin’i 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini alarak bir maç eksiği ile 4. sırada yer aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız ise EuroLeague'de, 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...