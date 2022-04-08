2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 34. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:00'de Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Ekibimiz, deplasmanda yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Anadolu Efes maçı karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.