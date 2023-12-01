Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        20
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki iki temsilcimizden biri olan Anadolu Efes, bu akşam deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen lacivert beyazlılar, Kızılyıldız karşısında da galibiyet parolasıyla sahada yer alacak. İşte, Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçına dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kızılyıldız Anadolu Efes karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de son haftalarda başarılı bir grafik çizen ve yükselişe geçen temsilcimiz Anadolu Efes, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. İşte, ligde günün sonucu en çok merak edilen maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatları...

        • 2

          KIZILYILDIZ ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

          THY EuroLeague'de 11. hafta maçı olan Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:00'da başlayacak.

        • 3

          KIZILYILDIZ ANADOLU MAÇI HANGİ KANALDA?

          Kızılyıldız Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES KADROSU

          Ante Zizic - 26 yaş

          Beaubois Rodrigue - 35 yaş

          Elijah Bryant - 28 yaş

          Erten Gazi - 26

          Darius Thompson - 28

        • 5

          Tyrique Jones - 26

          Ercan Osmani - 25

          Will Clyburn - 33

          Derek Willis - 28

          Burak Yildizli - 29

          Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        "OVP'ye güven artıyor"
        "OVP'ye güven artıyor"
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        Yangında itfaiyeye hatalı park engeli!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Habertürk Anasayfa