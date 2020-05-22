Kızıltepeli çocuklara "bayram harçlığı ve hediye paketi" sürprizi - MARDİN

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın talimatıyla ekipler ilçede öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuklarını tespit etti."Bu bayram gülmeyen çocuk kalmasın" sloganıyla yürütülen projede merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen, bayramı evlerinde geçirecek 592 çocuğa yaş grubu ve cinsiyetlerine göre çeşitli hediyeler hazırlandı, hanedeki çocuk sayısına göre bayram harçlığı da belirlendi.Geleneksel oyuncak ve çikolataların yer aldığı ve ailedeki her bir çocuk için 20'şer lira harçlığın bulunduğu hediye paketleri, bayram öncesinde çocukların evine ulaştırıldı.Paketlere "Değerli yavrum" başlığıyla kaleme aldığı mektup da koyan Çam, mektubunda, "Bu bayramı beraber kutlayamasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyorum. Bunun için bayram şekerini ve harçlığını sana gönderiyorum. Tüm aile bireylerine selamlarımı iletiyor sağlık mutluluk ve barış içerisinde nice bayramlarda buluşmak temennisi ile seni Allah'a emanet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Harçlık ve bayram hediyelerini alan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.Devletin şefkat elinin ve sıcak yüzünün çocuklara hissettirildiği projedeki hazırlık süreci de görüntülenerek Kaymakamlık tarafından klibe dönüştürüldü.İlçede, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan bayram hediyesi ve bayram şekerleri de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla evlerine gönderildi.
- "Mutluluklarına vesile olmak ayrı bir mutluluk kaynağı oldu"
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlatarak, çocukların bayramını kutlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi."Özellikle şehit ve gazilerimizin çocukları, yetim ve öksüz çocuklarımızın bu bayramı buruk geçirmesini istemedik" diyen Çam, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ilçedeki öksüz, yetim, şehit yakını ve gazilerin çocuklarını tespit ettiklerini belirtti.Çam, tespit ettikleri 592 çocuğu mutlu etmek için sürpriz kutu hazırladıklarını dile getirerek, "Harçlık, çikolata, tek başına oynayabileceği zeka oyunu ve misketin bulunduğu çok güzel bir kutu hazırladık. Bu kutuları Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla 592 çocuğumuza ulaştırıp, bayram öncesinde onların mutluluklarına şahit olduk. Unutamayacakları bir bayram geçirmelerine ve mutluluklarına vesile olmak bizler içinde ayrı bir mutluluk kaynağı oldu." diye konuştu.
Gönüllülük esasıyla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine vatandaşlara sundukları hizmet için teşekkür eden Çam, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede olduğu gibi ilçede de çok önemli çalışmalar yapıldığını aktardı.Çam, 15 bin hane ve 100 bin kişiye gıda ulaştırıldığını, toplumun bütün kesimlerine hizmet vermeyi şiar edindiklerini anlatarak, "En gencinden en yaşlısına kadar bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim için çok önemliydi. Özellikle şehit ve gazilerimizin çocukları, yetim ve öksüz çocuklarımıza sahip çıkılması bizim açımızdan çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!