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        Haberler Yaşam Kızılırmak'ta su düğün çiçeği güzelliği

        Kızılırmak'ta su düğün çiçeği güzelliği

        Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde açan, 'zehirli güzellik' olarak da bilinen su düğün çiçekleri, görüntüsü ile dikkati çekiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:29
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          Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölge olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde; bahar ayları ile su düğün çiçekleri açıyor.

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          Zehirli oldukları için 'zehirli güzellik' olarak da bilinen su düğün çiçekleri özellikle görüntüsü ile dikkati çekiyor.

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          UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan kuş cennetinde, ziyaretçiler su düğün çiçekleri arasında kano yapıyor.

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          Doğa tutkunu fotoğrafçılar da bölgedeki manzarayı kadrajlarına taşıyor.

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