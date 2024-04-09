Kızılırmak'ta su düğün çiçeği güzelliği
Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde açan, 'zehirli güzellik' olarak da bilinen su düğün çiçekleri, görüntüsü ile dikkati çekiyor
- 1
Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölge olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde; bahar ayları ile su düğün çiçekleri açıyor.
- 2
Zehirli oldukları için 'zehirli güzellik' olarak da bilinen su düğün çiçekleri özellikle görüntüsü ile dikkati çekiyor.
- 3
UNESCO Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan kuş cennetinde, ziyaretçiler su düğün çiçekleri arasında kano yapıyor.
-
- 4
Doğa tutkunu fotoğrafçılar da bölgedeki manzarayı kadrajlarına taşıyor.
- 5