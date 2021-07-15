Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu kişinin cesedi bulundu

Dün, Eskiyaylacık köyü Bucak mevkisinde arkadaşları ile balık tutarken serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan Masır Karımı'nın (26) cesedi, kaybolduğu yerden 25 metre uzakta bulundu.

Ankara ve Mersin'den gelen dalgıç polislerce çıkarılan Karımı'nın cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Havanın kararması, suyun bulanık olması nedeniyle jandarma ve AFAD ekiplerinin dünkü çalışmasında sonuç alınamayınca, Ankara ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerinden dalgıç polisler bölgeye çağrılmıştı.