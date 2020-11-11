Kızılırmak'ta gondol turu keyifli dakikalar yaşatıyor

AA

Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Avanos ilçesinden geçtiği bölümde yapılan gondol turu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre akarsu üzerinde peş peşe yüzen gondollar, ilçenin güzelliğine ayrı renk katıyor.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edenler, aileleri veya arkadaş gruplarıyla tura katılarak ırmağın dingin suyunda dinlenme imkanı buluyor.

İlçede gondol turu düzenleyen işletmenin sorumlusu Ali Sarıyürek, yaptığı açıklamada, Kapadokya'da peribacaları arasında gün boyu gezinti yapan turistlerin gondol turuna da ilgi gösterdiğini belirtti.

Yöresel el sanatlarıyla ünlü ilçeyle gondolların kısa sürede özdeşleştiğini dile getiren Sarıyürek, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da sıcak hava balon turu başta olmak üzere çok çeşitli tur etkinlikleri düzenleniyor. Ziyaretçiler, gondolla gezintiye de heyecanla katılıyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak üzerindeki gondol turunu her gün 10-18 saatleri arasında yapıyoruz. Avanos'un en etkin faaliyetlerinden biri haline geldi. Yerli yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. 10 gondolla hizmet sunuyoruz. Yılın her ayında hava koşulları aşırı rüzgarlı olmadığı takdirde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bölgede asma köprü altında kazların bulunduğu bir adaya kadar gidilip geliniyor. 15-20 dakika süren turlara sakinlik arayanlar katılıyor. Herkesin keyif alacağı şekilde gerçekleştiriliyor. Katılanlar memnuniyetlerini dile getiriyor."

Tura katılanlardan Nusret Can Kazancı da eşiyle balayı tatili için Kapadokya'da bulunduğunu, gondolları görünce tura katılmak için vakit kaybetmeden iskeleye geldiğini söyledi.

Kazancı, "Çok güzel düşünülmüş bir uygulama. Daha önce Kapadokya'ya çok geldim ama gondolların olduğunu bilmiyordum, yeni gördüm. Venedik'te gondola binmiştik, burada tura katılmak istedik, daha güzel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Pelin Kazancı ise Kapadokya'nın eşsiz güzellikte bir doğaya sahip olduğunu, Kızılırmak üzerinde peş peşe yüzen gondolların da bu görselliğe renk kattığını belirterek "Burası ayrı bir cennet gibi, çok güzel görünüyor ve heyecan verici. Herkese buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Bölgeye ilk defa geldim, çok büyüleyici bir yerle karşılaştım, keşke daha önce gelseydim" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kısa süreli tatil için Kapadokya'ya geldiğini belirten Eralp Atay da gondollar aracılığıyla çok farklı bir deneyim yaşadıklarını, keyif verici bu turu çevresindekilere tavsiye edeceğini söyledi.