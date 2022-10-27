Eserin bulunuşuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı Şehir Dergisi'nde bir yazı kaleme aldığını belirten Gündüz, "Eserde insanın baş kısmı yok. Bir de insan figürü tam köşeyi dönüyor. Biz de dergide 'Köşeyi Dönen Adam' başlıklı yazı yazdık, biraz espri katmak istedik. Hititlerdeki savaşçıların olduğu eserlerde bu figürü görebilirsiniz. Bu figür iki boyutlu, karşıdan bakınca boğanın vücudunu ve insan figürünü görüyorsunuz, diğer cepheden bakınca boğanın başını, insanın elini ve ayaklarını görüyorsunuz. Bu da ortostat parçasının, bütünün köşesine konulduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.