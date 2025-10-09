Yağış miktarlarının azalmasıyla insanların çok ciddi önlemler ve tedbirler alması gerektiğine değinen Kartal, şunları kaydetti: "Yağışların azalması ve su kaynaklarının tükenmesiyle içeceğimiz sudan, tarımsal ve kullanma suyumuzun düştüğünü görüyoruz. Ülke geneline bakıldığı zaman kısmi olarak su kesintilerine gidildiği görülmekte, zaman zaman Sivas'ta da bununla karşılaştığımız günler oldu. Bunun en güzel önlemi, tarımsal anlamda çok ciddi politikaların atılması, tarım ürünleri tercihinin iyi olması. Yine buna bağlı olarak devletimiz açısından gerçekten önemli tarım revizyonlarının yapılması lazım. İnsanlar bazında bakıldığı zaman da doğal kaynaklarımız genel manada bilinçsiz kullanılıyor. Su kaynaklarımızın da tükenebilir olduğunu ve bunların kesinlikle bizlere de sıkıntı yaşatacağını düşünerek çok daha bilinçli, dikkatli kullanmamız gerekiyor."