        Haberler Gündem Çevre Kızılırmak son 4 yılın en düşük seviyesinde | Son dakika haberleri

        Kızılırmak'ın debisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

        Kızılırmak Nehri'nin debisi, yaşanan kuraklık nedeniyle ekim ayı ortalamalarına göre son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, "Su miktarında ciddi boyutta düşüşler var. Bu düşüşler gittikçe hem ülkemizde hem de şehrimizde çok büyük alarm veriyor. Su kaynaklarımızın da tükenebilir olduğunu ve bunların kesinlikle bizlere de sıkıntı yaşatacağını düşünerek çok daha bilinçli, dikkatli kullanmamız gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:41
        • 1

          Kızılırmak Nehri'nin debisi, yaşanan kuraklık nedeniyle ekim ayı ortalamalarına göre son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

        • 2

          Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kızılırmak Nehri'nin Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 4.35 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 3.11 metreküp olarak belirlendi.

        • 3

          Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl ekimde saniyede 7,8 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi ise bu sene aynı periyotta saniyede 5,86 metreküp ölçüldü.

        • 4

          Kızılırmak'ta debi, ekim ayı ortalama verilerine göre son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

        • 5

          Son yıllarda ekim aylarında yapılan ölçümlere göre Kızılırmak'taki ortalama debi değerleri şöyle:

          Yıl Sivas girişi (Dikmencik) Sivas çıkışı (Söğütlühan)

          2022 3,14 m³/s 6,64 m³/s

          2023 4,77 m³/s 6,83 m³/s

          2024 4,35 m³/s 7,8 m³/

          2025 3,11 m³/s 5,86 m³/s

        • 6

          Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, kuraklığın dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kanayan yarası haline geldiğini söyledi.

        • 7

          Kuraklığın son yıllarda etkisini hızlı şekilde göstermeye başladığını belirten Kartal, "Küresel ısınmanın en büyük sonuçlarından birisi kuraklık. Yağış ortalamasının azalması beraberinde kuraklığı getiriyor. Tüm su kaynaklarının ana kaynağı yağış azaldığında ırmak, göl ve dere gibi su kaynaklarımızın azaldığını görüyoruz" dedi.

        • 8

          Kartal, Kızılırmak'ta yıllar itibarıyla debide azalma yaşandığına dikkati çekerek, "Su miktarında ciddi boyutta düşüşler var. Bu düşüşler gittikçe hem ülkemizde hem de şehrimizde çok büyük alarm veriyor. Bununla birlikte azalmalar genel su kaynaklarının tükenmesine ve bu su kaynaklarına dayalı olan tüm faaliyetlerin de eksilmesine ve azalmasına yol açmaktadır" diye konuştu.

        • 9

          Yağış miktarlarının azalmasıyla insanların çok ciddi önlemler ve tedbirler alması gerektiğine değinen Kartal, şunları kaydetti: "Yağışların azalması ve su kaynaklarının tükenmesiyle içeceğimiz sudan, tarımsal ve kullanma suyumuzun düştüğünü görüyoruz. Ülke geneline bakıldığı zaman kısmi olarak su kesintilerine gidildiği görülmekte, zaman zaman Sivas'ta da bununla karşılaştığımız günler oldu. Bunun en güzel önlemi, tarımsal anlamda çok ciddi politikaların atılması, tarım ürünleri tercihinin iyi olması. Yine buna bağlı olarak devletimiz açısından gerçekten önemli tarım revizyonlarının yapılması lazım. İnsanlar bazında bakıldığı zaman da doğal kaynaklarımız genel manada bilinçsiz kullanılıyor. Su kaynaklarımızın da tükenebilir olduğunu ve bunların kesinlikle bizlere de sıkıntı yaşatacağını düşünerek çok daha bilinçli, dikkatli kullanmamız gerekiyor."

        • 10

          Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

        • 11

          Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.

        Yazı Boyutu
