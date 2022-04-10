Kızılırmak kenarında cansız beden

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak Nehri kenarında cansız beden bulundu.

İlçeye bağlı Yeniyaylacık köyü yakınlarında gezintiye çıkan bir vatandaş nehir kenarına vurmuş cansız bedenle karşılaştı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.